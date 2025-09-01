Znaczy się to będzie kontrowersyjna opinia ale... sam ślub to nie oznaka że udawała. Z drugiej strony wiem doskonale że lekarze wydają gówniane L4 kobietom w ciąży od tak. Na przestrzeni lat p-------ć się musieliśmy z kobietami które przychodziły na rozmowę o pracę bo były w ciąży, ukrywały ten fakt, by następnie dosłownie dzień po podpisaniu umowy przynieść L4.

I teraz pytanie jaka jest k---a szansa że dosłownie we WSZYSTKICH przypadkach kobiety Pokaż całość