Ciężarna na L4 wzięła ślub. ZUS kazał oddawać zasiłek. Co na to sąd?
Pani Anna będąc w ciąży zachorowała i przebywała na L4. W jego trakcie wzięła ślub cywilny - bez wesela, podróży poślubnej itp. ZUS uznał jednak, że "nieprawidłowo pożytkowała zwolnienie" i nakazał jej zwrot pobranego zasiłku chorobowego. Sąd pracy w Toruniu stanął po jej stronie.Iudex
Komentarze (15)
najlepsze
temat Pani Oli
https://wykop.pl/link/7779867/zus-zweryfikuje-l4-oli-jasianek-xddddd/komentarz/132792465/jezeli-mogla-klikac-w-tik-toki-to-mogla-klikac-w-kakuter-w-pracy/strona/1
Co dostanie?
ZUS jest jak bóg. Nie pytaj o działania. Proś o miłosierdzie.
I teraz pytanie jaka jest k---a szansa że dosłownie we WSZYSTKICH przypadkach kobiety
"Sądy sądami, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie" powie ZUS i nałoży tytuł egzekucyjny. Potem już z górki - zablokowanie konta (całkowite, a nie do wysokości żądanej sumy), komornik, wpisanie na listę dłużników, syf w papierach i pani Anna, czy jak jej tam było, ma u-----e do końca życia. Witamy w Polsce!