Przedsiębiorców czeka "szokowy wzrost zobowiązań". Składka zdrowotna 30% w górę.
Przedsiębiorców w 2026 r. czeka drastyczna podwyżka składki zdrowotnej. W tym roku wynosi 314,96 zł miesięcznie, a w przyszłym wzrośnie do 432,54 zł brutto. Powodem jest to, że przestanie obowiązywać przepis obniżający podstawę wymiaru minimalnej składki zdrowotnej do 75 proc.Czolgowy_tank
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 96
- Odpowiedz
Komentarze (96)
najlepsze
- co?
- wy już wiecie co ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://wykop.pl/link/7774429/szokujace-zarobki-lekarzy-w-odmawiajacym-przyjec-szpitalu-w-koninie-200k
Mamy jedne z najniższych kosztów pracy, w europie jakoś da się kupić pizze za 6 euro, a w Takim krakowie tego nie uświadczysz bo musisz spłacać 3 leasingi właścicielowi i jeszcze dostanie pomoc od państwa w postaci 500k na nowe lody śmietankowe
XD
@Yakotak: Wchodzisz do szpitala na niektóre oddziały a tam na salach 3/4 WOŚP kupił jakieś szafki łóżka itp
@beconase: ty, ale to Duda zawetował obniżkę składki bocie xd
https://businessinsider.com.pl/prawo/prezydent-zawetowal-obnizke-skladki-zdrowotnej-dla-przedsiebiorcow/ps4s6hc