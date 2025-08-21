Szokujące zarobki lekarzy w odmawiającym przyjęć szpitalu w Koninie. 200k+
Sprawa wstrzymania przyjęć na onkologii w Koninie ma kolejne, zaskakujące oblicze, gdyż lekarze w tym szpitalu otrzymują ponad 200 tysięcy złotych miesięcznie dla jednego specjalisty. Szpital nie ma pieniędzy na leczenie, dla lekarzy po 200 tys. zł na miesiąc oczywiście jest.Czolgowy_tank
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 121
- Odpowiedz
Komentarze (121)
najlepsze
Jest miejsce jedno na województwo i koniec
@dr_Batman: o czym ty mówisz? jakiego zysku? jakiego przychodu? szpitale nie funkcjonują na wolnym rynku, to przecież wszystko idzie z budżetu, z naszych kieszeni. jak prezes obajtek bierze 10% przychody spółki skarbu państwa to złodziej, a jak lekarz to wszystko cacy? przecież to jest
@dr_Batman: XDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Ale z drugiej strony NFZ nie alokuje środków optymalnie, widać to dobrze na przykładzie hype'u na operacje robotyczne. Większość operacji robotycznych w Polsce to prostatektomie, które