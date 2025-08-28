Dom Development: podaż wyższa od popytu zagrożeniem dla rynku
Podaż mieszkań przewyższająca bieżącą sprzedaż jest obecnie zagrożeniem dla rynku, bo tworzy presję na obniżanie cen. Czyli klasycznie, jak rosną ceny to rynek się rozwija, codzienność, a kiedy spadają to metafizyka, spotkanie z najwyższym, kryzys i zagrożenie egzystencjalne.Stulejman_Beznadziejny
Komentarze
... xD
A już całkiem serio, rozwijając myśl, to właśnie zbierają żniwa kłamstw, zachłanności i arogancji wobec swoich potencjalnych klientów.
Jest to też bardzo dobry przykład tego, jak daleko można zajechać na takim podejściu. Dopóki żre to żre, ale przychodzi kryska na matyska. Według mnie, obowiązkiem rządu jako strażnika pewnej sprawiedliwości i odpowiedzialności społecznej, w odpowiedzi na ich prawdopodobnie liczne prośby o
Pretensje na rynku powinnismy miec jedynie do rządu, który nie naciska na ograniczenie budów pod najem, inwestowania w nieruchy etc. Buduje się dużo różnych aprart-hoteli, mieszkan pod wynajem krótkoterminowy, inwestycje w beton bez wynajmowania. To zwieksza
a to tylko jedna z zalet
@brokenik: oni doskonale wiedza jak dziala
tylko maja sztab prawnikow agencji pr do jego modyfikowania ( ͡º ͜ʖ͡º) tak dziala kapitalizm
@PogromcaPatusow: Podumał, zauważył. Nie przeszkadza im to jednak iść w zaparte i kontynuować swojej propagandy.