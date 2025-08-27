Pijany kierowca potrącił Adasia - Prośba o wykop efekt
Znajoma poprosiła mnie o wsparcie dla małego Adasia, a ja proszę również Was Mirki I Mirabelki. Z góry dziękujęMaxPB
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 9
- Odpowiedz
Znajoma poprosiła mnie o wsparcie dla małego Adasia, a ja proszę również Was Mirki I Mirabelki. Z góry dziękujęMaxPB
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (9)
najlepsze
Taboret i struna dla śmiecia!!!
Przy okazji warto wspomnieć że #elagawin jeździ autem (regularnie chwali się tym faktem we wpisach na Discordzie oraz na swoich patotransmisjach live) mając wyrokiem sądu odebrane uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych za trzykrotną jazdę po alkoholu z powyżej promilem.
Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów to tylko informacja a nie zakaz ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@MePix: Konstrukt prawny ¯\(ツ)/¯
W sumie tak.
Poza tym raz odebranego prawa jazdy nie da się odebrać ponownie więc można jeździć!
A tak w ogóle to Eli nie odebrano prawa jazdy bo je pokazywała na lajwach że ciągle je posiada ¯\(ツ)/¯
@MaxPB ??
@Me_Not: beda wypłacone po skazaniu sprawcy. Za rok, może dwa. Albo za 5 jak ucieknie do Dubaju.