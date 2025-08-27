Skandaliczna odpowiedź prokuratora dot. Konfitury na chodniku
Prokurator: "Stojąc na chodniku pod bazarkiem UTRUDNIAŁEM RUCH POJAZDÓW, a więc policjanci mieli prawo mnie legitymować, a wskutek odmowy z powodu (w moim rozumieniu) braku podstaw zatrzymać". W jakim kraju my żyjemy?!Szabla
przyznam szczerze że jestem pod dużym wrażeniem wiedzy i logiki pana prokuratora...
inny przykład to pieszy może przejść przez jezdnie bez pasów ale gdy ma 50m do przejścia dla pieszych to musi iść na pasy i teraz ktoś podobny do samochodozy zatrzymuje się samochodem i filmuje
Że nie mam prawa jako pieszy znajdować się na autostradzie? Jak widać nieistotne.
I niech mnie ktoś przekona że Idiokracja nie była filmem niestety proroczym.
wiec "po lini najmniejszego oporu"
tak jest poprawnie
Jesteś obywatelem ukraińskim czy masz podwójne obywatelstwo?
@CrytekPL: to samo podkreślenie przez prokuraturę, że jest obywatelem ukrainy można brać jako uprzedzenie prokuratora. Może prokurator myślał, że to wpłynie na opinie publicznej a i będą potępiać działanie pro społeczne konfitury. Dlaczego pro społeczne, bo nie raz na nowym chodniku można się było potknąć o wystające kafle, a tego człowiek swoim tonazem nie jest w stanie zrobić.