Zrobił przycisk atomowy na wypadek zwolnienia z pracy. I odpalił go
Amerykański sąd uznał byłego pracownika za winnego sabotażu systemów IT. Spodziewając się zwolnienia, mężczyzna stworzył "kill-switch", który w momencie zamknięcia jego kont "zabił" wszystkie komputery należące do firmy.VoxClamantisInDeserto
Komentarze (46)
ach to poczucie o niesprawiedliwym podziale dóbr za wykonywaną pracę. ja w sumie nawet go rozumiem, i tak każda pensja za pracę jest grubo przesadzona, a każda cena za dowolny produkt grubo przeszacowana. i gdzieś tam po drodze od dłoni do killswitcha straci mityczny pośrednik nierób, który w takiej sytuacji zapłacze najrzewniej.
Mowa o dużym zakładzie produkcyjnym.
Czyli zasadniczo nic się nie stało.... Firmy normalnie dostają kary w milionach i to jest wliczone w koszta prowadzenia działalności.