Ale o co chodzi, przeciez Polacy wlasnie tego chcą:

- wiatraki zle bo lewackie

- ETF, czyli podatek na transformacje energetyczna (atom) zly, bo lewacki

- tylko wegiel, bo jest "tani". Co tam, ze tani to byl rosyjski, a do krajowego trzeba doplacac 10 mld rocznie a i tak jest za drogi XD