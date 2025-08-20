Górnictwo zwija się samo. Czy rząd wreszcie zacznie coś robić poza dopłacaniem?
Opublikowane niedawno sprawozdanie finansowe Polskiej Grupy Górniczej nie pozostawia złudzeń. Bez ponad 10 mld zł dotacji z budżetu państwa w tym i przyszłym roku, spółka musiałaby ogłosić bankructwo. Wskaźnik długu do EBITDA dochodzi do 11-krotności.banzi
Komentarze (35)
koszty wydobycia 1185zł (w tym ponad 600zł koszty płac, reszta to koszty pozapłacowe)
cena w jakiej sprzedają 400zł
cena węgla z importu 350zł
wydajność w USA 7500 t/osobę
@kubako: W ogóle ostatnio byłem na wycieczce na śląsku właśnie nt. kopalni i koń miał lepsze warunki niż górnicy xD Koń lewak pracował 8h, górnik 12.
- wiatraki zle bo lewackie
- ETF, czyli podatek na transformacje energetyczna (atom) zly, bo lewacki
- tylko wegiel, bo jest "tani". Co tam, ze tani to byl rosyjski, a do krajowego trzeba doplacac 10 mld rocznie a i tak jest za drogi XD
@NaMoment: Czej co? Przecież cały czas właśnie zwiększali ten odstęp i były z tego powodu protesty.
Pozdrawiam.
Kto mieszkał na śląsku, ten wie jakie tam są układy i po co w Polsce wydobywa się węgiel. 乁(⫑ᴥ⫒)ㄏ
Również pozdrawiam.
Już nie importujemy, produkcja krajowa wystarcza i jest coraz mniej potrzebna. Teraz wystarczy zostawić tylko węgiel brunatny, a kamienny przestać dotować, niech upadnie co ma upaść a te tańsze koplanie albo przetrwają albo cena węgla pójdzie w górę i rynek się dostosuje -
@ramirezvaca: Cena prądu się nie zmieni, to jest gra o sumie zerowej. To czy zapłacisz za węgiel dotacjami z podatków czy wprost fakturą za prąd niczego nie zmieni w gospodarce.
Ale będzie presja, żeby szukać tańszego źródła energii - np. paneli PV na dachu, żeby chociaż część kosztów klimatyzacji przerzucić na bardzo tani prąd produkowany lokalnie, a może nawet pomyśleć o
Średnia płac w polskim górnictwie węglowym (już niemal 4000 dolarów) przewyższa już średnią dla informatyków.
Eksportowaliśmy, gdy górnik zarabiał 200 dol. Dziś zarabia 4000 dol., choć wydobywa tyle samo.