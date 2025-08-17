Tak swoją drogą, chciałbym zwrócić uwagę, że nazwa tej olimpiady jest myląca. Ona powinna się nazywać Olimpiada Uczenia Maszynowego.



Powiedziałbym, że jeszcze gorzej jest z Olimpiadą Informatyczą, która powinna nazywać się Olimpiadą Algorytmiczną. A i tak rozważane tam problemy algorytmiczne należą do mocno ograniczonej kategorii, opartych o zagadnienia kombinatoryki i teorii liczb.

Nie znajdziemy tam zadań gdzie algorytmy musiałyby operować na liczbach zmiennoprzecinkowych, robić coś związanego z geometrią, operować na jakichkolwiek danych Pokaż całość