Sukces ucznia wrocławskiego liceum. "Jeden z najlepszych wyników w historii".
Krzysztof Rojek, uczeń klasy matematyczno-uniwersyteckiej w III Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu, zdobył złoty medal na II Olimpiadzie Sztucznej Inteligencji w Pekinie. - To niesamowite uczucie - przyznał licealista.back_to_my_place
Komentarze (27)
najlepsze
Powiedziałbym, że jeszcze gorzej jest z Olimpiadą Informatyczą, która powinna nazywać się Olimpiadą Algorytmiczną. A i tak rozważane tam problemy algorytmiczne należą do mocno ograniczonej kategorii, opartych o zagadnienia kombinatoryki i teorii liczb.
Nie znajdziemy tam zadań gdzie algorytmy musiałyby operować na liczbach zmiennoprzecinkowych, robić coś związanego z geometrią, operować na jakichkolwiek danych
Co do pozostałych rzeczy, które wymieniłeś, wybacz, ale dla mnie to brzmi jak fizyka, a nie informatyka. Nie czepiałbym się, że na olimpiadzie informatycznej nie ma fizyki.
A ja myślę, że gdy wróci z Pekinu, to Pekin już będzie wdrażał rozwiązania i trzepał kasę.
Właśnie po to tworzy się wszelakie olimpiady, by czerpać świeże pomysły, a nie płacić za nie.
A pierwszy raz w tym miesiącu!!!
xD
A co ma liceum do tego sukcesu? Rownie dobrze mozna mowic, ze za PiSu papiez umarl
A co do roli liceum: rozwijając myśl Marka Twaina "I have never let my schooling interfere with my education." tytuł nabiera nowego znaczenia. Brawo chłopcze, że mimo uczęszczania do szkoły udało Ci się tyle osiągnąć! Tak trzymaj i nie daj się