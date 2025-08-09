Triumf Polaków na Międzynarodowej Olimpiadzie Sztucznej Inteligencji w Pekinie Zza_Oceanu Zza_Oceanu z zzaoceanu.com dodany: 20 godz. i 32 min temu # informatyka# sztucznainteligencja# ciekawostki# ai# technologia# polska 11 Odpowiedz Otrzymuj powiadomienia o nowych komentarzach Obserwuj dyskusję
Komentarze (11)
najlepsze
Ale oni jeszcze nie wiedzą, że Polacy wygrali
https://ioai-official.org
Na razie IOAI 2025 (Pekin) nie opublikowało jeszcze pełnej listy uczestników ani medalistów
Ale
142 Medale (ʘ‿ʘ)
Komentarz usunięty przez autora