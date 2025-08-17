"Tata nie ma życia i mama nie ma życia". Edward od 10 lat jest w stanie wegetaty
Edward nie może się napić kawy. Żona podaje mu dosłownie kilka kropel na język. Nie poczuje smaku barszczu. Jest karmionstarnak
Edward nie może się napić kawy. Żona podaje mu dosłownie kilka kropel na język. Nie poczuje smaku barszczu. Jest karmionstarnak
Komentarze (38)
Czyli w Polsce stabilnie.
Z tego co napisali to tylko ten co wykrył wodę w płucach się przejął ale w szpitalu leki moczopędne i kop w dupe, więc utrzymali poziom. No i jak na złość nie umarł.
Przez ten czas był tylko 4 razy u lekarza. U lekarza zawsze był z córką.
Wygląda na gościa co przez 5 lat ignoruje objawy, a jak już ledwo żyje to pod przymusem córki poszedł do lekarza, później ignoruje co ten lekarz powiedział i
@tintanam: To są typowe objawy niedoczynności tarczycy. Ale nasi lekarze uparcie twierdzą, że mężczyźni na tarczycę nie chorują i nawet nie starają się jej diagnozować. Chorują rzekomo tylko kobiety, a to dlatego, ze u nich wstrzymuje się miesiączka i ginekolog zleca
Niektórym ludziom po prostu brakuje odwagi żeby taka decyzję podjąć bo to ich bliski, żyli z nim na codzień. Dla Ciebie to losowa osoba o której przeczytałeś w necie dla nich to wspomnienia chwil które przeżyli, wspólna historia. Nie jest łatwo zadecydować o życiu bliskiej osoby w stanie wegetatywnym.
Nie życzę Ci żeby
@elDomino: Na podobnej zasadzie jak pobieranie organów.
Osobiście za normalnego życia podejmujesz decyzję.
Jak coś się stanie, to powinno być traktowane jako ostatnia wola.
Skoro gość ważył 180 kg a 30 kg z tego to "dodatkowa" woda, to bez niej ważyłby 150 kg. Żeby nie miał otyłości (definiowanej wg BMI), to przy takiej wadze musiałby mieć jakieś 220 cm wzrostu, żeby nie mieć otyłości.
Ale tak czy inaczej:
ALE z drugiej strony jak sie to czyta to mamy obraz lekceważenia swojego zdrowia przez lata i to pomimo ze mogl juz nie pracowac i dbac o siebie w wieku 50 co dla wielu jest marzeniem. W artykule calkowicie pominieto (oczywiscie przypadkiem) przyczyne problemow, co rodzina robila przez cale lata zeby je rozwiazac itp,