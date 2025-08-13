No i gdzie ci wspaniali dyrektorowie w ich pięknych gabinetach co biorą ogromną kasę za podejmowanie strategicznych decyzji.

Przespali przejście na samochody elektryczne, Chińczycy zjedzą im teraz obiad sprzed nosa, zwali się na Unię i cyk - emerytura.

Im się krzywda nie stanie. Oni już swoje zarobili.

Tłumaczyło się - róbcie elektryki, to nie. To be or not to be. Planuje się, zapowiada od lat i wszystko to jak krew w piach.