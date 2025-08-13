500 osób dziennie traci prace w Europie. Rynek się kurczy
To, co się dzieje na rynku pracy w Europie spędza sen z powiek zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Dziennie pracę może tracić nawet pół tysiąca osób. Najgorzej jest w przemyśle, który znalazł się w najtrudniejszej sytuacji przez unijne wytyczne. Europejska Konfederacja Związków Zawodowych alarmuFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 9
- Odpowiedz
Komentarze (9)
najlepsze
https://parenting.pl/krolowa-zasilkow-nie-chce-pracowac-twierdzi-ze-jest-na-to-za-stara/7188448499817056a
Przespali przejście na samochody elektryczne, Chińczycy zjedzą im teraz obiad sprzed nosa, zwali się na Unię i cyk - emerytura.
Im się krzywda nie stanie. Oni już swoje zarobili.
Tłumaczyło się - róbcie elektryki, to nie. To be or not to be. Planuje się, zapowiada od lat i wszystko to jak krew w piach.