Patrole wyłącznie zmotoryzowane
Zauważyliście, że w Warszawie, poza ścisłym centrum, straż miejska lub policja muszą PRZYJECHAĆ do ZGŁOSZENIA? Nie ma tak, że zaczepiasz funkcjonariusza, który akurat przechodzi. Albo że przechodząc zareaguje. A gdy z kolei zaczepisz taki patrol zmotoryzowany, to zaczynają się wymówki.aldi7x
Taki tatuaż na całą rękę i kolorowe kilkucentymetrowe tipsy to są dozwolone w policji? xD
Do tego wysokość OC (i AC) uzależniona od ilości punktów karnych na koncie kierowcy i polisa przypisana do kierowcy, a nie do pojazdu.
A jeśli weźmiesz zarobki pod uwagę to w wawce krawężnik zarabia bardzo dobrze. Na Reddit był wątek gdzie koleś chyba po 3 latach służby miał 12-13k na rękę. Będąc nikim. A funkcyjni mają jeszcze więcej.
W mojej okolicy się da na trasie komisariat-biedronka. Oba budynki sąsiadują ze sobą ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Znachor_enjoyer: Nie przesadzaj - muszą obejść budynek, więc szansa jest.:)
NIGDY MI POLSKA POLICJA W NICZYM NIE POMOGŁA