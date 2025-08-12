Hity

tygodnia

Pieniądze z KPO są przepalane przez Januszeksy
Pieniądze z KPO są przepalane przez Januszeksy
6394
Bojkot firm biorących KPO HoReCa
Bojkot firm biorących KPO HoReCa
4526
Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
Obowiązkowe Ćwiczenia wojskowe dla beneficjentów KPO
4284
Ludzie masowo kupowali/sprzedawali spółki spełniające kryteria dofinansowań KPO
3885
Szpital nie dostał środków z KPO na onkologię.
Szpital nie dostał środków z KPO na onkologię.
3607

Powiązane tagi