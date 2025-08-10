Panie Areczku jacht z KPO jest dla zarządu, dla pana jest rower.
Nawet 4500 zł dodatku od państwa na rower. Trzeba spełnić szereg warunków. Rusza ogólnopolski program "Mój rower elektryczny". Państwo pokryje nawet połowę kosztów zakupu nowego jednośladu.caveflacon
Skoro dofinansowane jest możliwe tylko na rower wyprodukowany w UE to chodzi o wsparcie producentów. Nawet nie muszę sprawdzać jaki kraj w UE produkuje najwięcej rowerów elektrycznych i w ciemno stawiam na Niemcy ( ͡º ͜ʖ͡º)
Wiatraków nie bierzemy,
Samolotów nie kupujmy, bo nie produkujemy,
Samochodów też nie.
Poza tym w PL bardzo dobrze stoimy z tym i bycie zaraz za germańcami to doskonały wynik jak dla ponad 2x mniejszego ludnościowo i 6x
Najpierw przewały na covid i antonowa, tarczę dla części przedsiębiorców,
Przewały na Ukrainę i cysterny za złotówkę, teraz dodatkowo my spłacamy jakiś obcy upaiński kredyt,
Teraz KPO,
celowe działanie na szkodę ludności tubylczej. Jesteśmy wyniszczani niczym Indianie w rezerwatach, wyzysk jak w koloniach zamorskich, wprowadzaniem ograniczeń niczym u Orwella w "1984".
A to dopiero początek
Gdyby większość ludzi którzy mają mniej niż 15 minut rowerem do pracy zaczęło z niego korzystać (przynajmniej jak jest pogoda) i społeczeństwo i państwo funkcjonowało by zdecydowanie lepiej, a w szczególności w skali lokalnej.
Jakoś nie zapomniał ten rząd rozdawać o wiel3 wiecej i większych pieniędzy. Zupełne przeciwieństwo pisu prawda? Ta nowa jakość od 89 roku niszczenia Polski i okradanie obywateli.
Jak ktoś z was czeka na posadzenie kogokolwiek z jakiejś opcji politycznej. To możecie już przestać marzyć. Tak samo powsadzali po 89 roku komunistów. Przecież wtedy też tusk
@Gozd: Jak z każdym prawem od inwigilacji po podatki. Jeszcze Kaczora pamiętam z karnistrem i jego gadanie "trzeba mieć jaja panie Tusk by obniżyć" , dorwali sie do władzy na 8 lat i co. Nic z tego co PO dokręciło śruby nie odkręcono, podatki w paliwie tylko dodano (opłata paliwowa).
Kierunek jest taki sam PO i PiS.