Szanowni ten system to wstęp do SYSTEMU OCENY OBYWATELI jak w Chinach tzw kredyt społeczny. Potrzebują danych, jakie strony odwiedzasz, co oglądasz, co kupujesz itd. Na początku będzie niewinnie, może jakiś mniejszy podatek za to że jesteś dobrym obywatelem, a później jak się ludzie przyzwyczają zaczną blokować możliwość korzystania z konta bankowego bo ktoś wpisał zły komentarz. To koń trojański, nic więcej. Kwestia filmów dla dorosłych mogła bybyć rozwiązana na poziomie dostawcy Pokaż całość