Ogólnie wszelkie zmiany ostatnich lat prowadzą nas do tego, żeby przeciętnego człowiek nie było stać na zbudowanie własnego domu. Co najwyżej kupno od pana deweloperucha w chowie z wolnym wybiegiem, w szeregówce z malutkim ogórdkiem. Do tego oczywiście malejące metraże, no bo Polacy przecież "lubią małe domy/mieszkania".