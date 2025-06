Tu chodzi o to, że podniesienie minimalnej wpływa na średnią, a średnie wynagrodzenie (a raczej jego wielokrotność) wyznacza poziom maksymalnej składki zdrowotnej. Tym samym podnoszenie minimalnej to cwaniacki sposób (pod płaszczykiem pomocy mitycznym potrzebującym) na podniesienie podatków i dalsze dojeżdżanie klasy średniej.



PiS to robił przez lata, Tusk w ramach nowej strategii (“robię to co PiS i pokazuje jako swoje”) też to robi. Zresztą w kwestiach podatkowych (a dokładnie podnoszenia podatków) PO Pokaż całość