Ty robolu na minimalnej płać i płacz na swoje składki a dla pana artysty mamy dopłatę do zusu! Przeciez jak ja słyszę takie rewelacje to z marszu bym poszedł, wyciągnął z szafy Korwina i uczynił bym go królem żeby takie durnoty i miernoty je wprowadzające wsadził do lochu albo przybił do pręgierza żeby każdy durnia mógł zobaczyć.