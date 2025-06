Tylko kretyn mógłby mieć coś przeciwko ograniczaniu dzieciakom dostępu do tego szamba nazywanego "mediami społecznościowymi". Obawiać się jedynie można, że to będzie następna "wojna z terroryzmem" w imię której, co prawda, odetnie się młodych od tego syfu, ale przy okazji zaknebluje się starych.