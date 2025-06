W we wrześniu 2023 r. do remontu w Krakowie w Nowej Hucie zapłaciłem ~500k za ~50 m2 przy początku programu BK2%, więc ok. 10k z metr. W remont wpakowałem z 120k, więc łącznie ok. 12k z metr. Teraz jest średnia 15-16k, a do remontu po 12-13k.