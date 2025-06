No ale tak jest. Teraz wymagania co do mieszkalnictwa są zupełnie inne. Ludzie mieszkają dużo częściej w pojedynkę. Rodziny wielopokoleniowe które były norma zniknęły. Przeprowadzka do dużych miast przyspiesza i to właśnie tam są braki. Tam gdzie nie ma pracy, najwyższa rozrywka jest grill, dostęp do jakichkolwiek usług to pół godziny w samochodzie zamiast 3 minut spaceru, a o tym jakie masz poglądy polityczne decyduje ksiądz są pewnie setki tysięcy nieruchomości... W Pokaż całość