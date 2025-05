porównujesz to z PL

Pokaż całość

w PL jest limit konstytucyjny jakby nie to by pewnie było ze 400%, z resztą Maowiecki przecież nieźle kręcił właśnie po to żeby dług przeksięgować jak były cyrki covidowetak, ale na obronę Polaków można powiedzieć że w drugą stronę też u nas NIC od państwa za darmo nie dostaniesz - masz gwarantowana służbę zdrowia - tak, ale płaszcz się przed PUP albo