Airbnb/booking to rak toczący największe miasta. Jak czegoś z tym nie zrobią to nasze miasta zamienią się w speluny city-brejkowo-turystyczne a wszyscy skończymy w domach pod miastem, gdzie też nie ma gwarancji spokoju, jak trafisz na somsiada palącego śmieciami. Wiem co mówię, bo mam wątpliwą styczność z "apartamentami na doby". Żebyście tego nie musieli przeżywać. To jest totalna bezsilność, nic nie możesz zrobić.