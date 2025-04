Pracownicy instytutu są jednak innego zdania. – Nie można występować w potrójnej roli: tworzyć program, realizować go, czyli na nim zarabiać, a potem jeszcze go recenzować. To przekroczenie standardów przyjętych w świecie naukowym. Kiedy ubiegamy się o grant, to podlega on niezależnej recenzji. Recenzenci mówią, czy projekt jest dobrze skonstruowany merytorycznie, czy ma adekwatny budżet. Jeśli nie, należy go poprawić albo zostaje odrzucony. A tutaj wszystko leży w tych samych rękach – tłumaczą. Przypominają, że w łódzkim ośrodku zatrudniona jest też żona prof. Gałeckiego. Dotarli nawet do pisma, z którego jasno wynika, że prywatne gabinety państwa Gałeckich złożyły ofertę w projekcie FERS, wygrały i mają otrzymać w sumie ponad 634 tys. zł.