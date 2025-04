Nie to że kiedyś nie było patoli, ale osobiście przez cały okres dzieciństwa i potem szkoły nie spotkałem się że ktoś kazał przed kimś klęczeć czy całować buty. Teraz jak wypływa jakiś filmik tych małych bandytów to takie upokorzenie ofiary jest na porządku dziennym. Wiem, że to tylko dowód anegdotyczny, ale takie coś zaobserwowałem.