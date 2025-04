Ponad 5000 zł - tyle może w sumie wynosić stypendium w ramach projektu Klub Cyfrowych Możliwości. Ruszyła rekrutacja studentek. Budżet 25 mln zł do 2029 r. Kiedy stypendia dla mężczyzn, by zmniejszyć lukę edukacyjną? 57% naukowców i inżynierów w Polsce to kobiety. 59% studentów w Polsce to kobiety.