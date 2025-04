Jedyna szansa dla deweloperów to dosypanie publicznego pieniądza do rynku i masowa imigracja. Oni są gotowi zniszczyć Polskę w imię sprzedaży betonu bo jednocześnie większość z nich jest za głupiał żeby prowadzić jakiś inny biznes. Jedyne co potrafią te potomki pańszczyźnianych chłopów i ruskich przywiezionych tu na czołgach to inwestować pieniądze w beton. Fabryka ich przerasta bo przyjdą inżynierzy a oni nie są tak łatwi w kontroli jak prosty budowlaniec często przewyższając Pokaż całość