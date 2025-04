Statystyczna kobieta po odjeciu przywileju bycia matka i przywileju bycia obiektem pozadania jest czyms mniej niz statystyczny facet, bolszewicka rewolucja seksualna, feminizm i hedonistyczne podejscie do zycia indoktrynowane jest w mlodych co skutkuje wojna plci, roszczeniowosc kobiet wzrasta, faceci przestaja zwracac uwage na kobiety, wypaczona zeczywistosc i podwojne standardy kobiet powoduja wycofanie mezczyzn, skoro i tak zostaniemy obarczeni wina i konsekwencjami za kobiece bledy to lepiej nie ruszac gunwa bo po co Pokaż całość