To płacz za rządami PiS. Przegrane przez nich wybory to koniec pompowania inflacją bańki nieruchomości, pozostało już tylko 10 lat dopłacać z budżetu Państwa do 92 tys. umów BK2% które przyznał Waldemar Buda z PiS (średnia dopłata do każdego kredytu to wg szacunków 150 tys zł)