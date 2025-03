Pasze na bazie kukurydzy i soi są bardzo niezdrowe dla łososi, ale ludzie mogą je jeść. Ciekawe po co podaje się im pestycydy, czyżby te znajdujące się w soi i kukurydzy. Najpopularniejszym tanim pomaranczowym barwnikiem jest karoten, ciekawe dlaczego jest tak szkodliwy w łososiu, a zdrowy w marchewce. Głębokie fiordy norweskie to zamknięte zbiorniki, za to płytkie śródlądowe stawy są super. Toksyczne ryby z Bałtyku szkodzą łososiowi, ale my możemy je jeść.