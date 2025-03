TO jest kurfa cyrk. Zamiast się wziąć za banki - do tego celu jest powołany KNF i UOKIK - to wolą dokładać bankom do tego ich chorego wirtualnego WIBORowego systemu i marży na produkcie realnym 150%! Do kurfy! STANOWCZE NIE!. Chcecie pomóc ludziom i by państwo miało impuls do walki o niższe raty? PRZYWRÓCICIE ULGĘ ODSETKOWĄ! To jedyny rozsądny sposób wsparcia bez karmienia banksterów i deweloperów.