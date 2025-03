Dla mnie najbardziej hardkorowe to są prowizje od tych wszystkich szybkich przelewów, blików i innych takich płatności.

Jak robisz zwykły przelew z konta na konto, to zwykle kosztuje on jakąś zryczałtowaną kwotę, np 1zł (albo gratis). No i w porządki, bo w przypadku elektronicznych przelewów, koszt po stronie banku jest praktycznie zerowy. A przede wszystkim koszt jest podobny niezależnie od kwoty - czy przelewasz 10 groszy czy 10 tysięcy, to jest tylko Pokaż całość