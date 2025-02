Brawo, w końcu zaczynają deportować przestępców, natomiast 8-letni zakaz wjazdu to KPINA:



"wielokrotnie przekraczał prędkość w Polsce, zbierając 119 punktów karnych [...] lekceważył przepisy, wykonując obraźliwy gest do kamer fotoradarów. Mężczyzna miał również wcześniejsze wykroczenia, w tym kradzież"



Świadomie łamał prawo, jeszcze to celowo udokumentował i pokazał obraźliwy gest - powinien dostać 20-letni zakaz wjazdu do Polski