"Kulturowo" wolę filipińczyka i kolumbijczyka, ale przy tej ilości imigrantów i biorąc pod uwagę, że 90% z nich (jak nie więcej), to mężczyźni, to dalej marnie to widzę z każdego możliwego punktu widzenia, z wyjątkiem bardzo krótkoterminowej korzyści w postaci taniej siły roboczej.



Ale - jak zwykle - o to będziemy się martwić później i to nie będzie problem tych osób, które taką politykę imigracyjną prowadzą.