Od teraz jak w filmie zobaczę licznik b---y zatrzymujący się na sekundę przed wybuchem to przypomni mi się ta akcja, bo ściągnęli ten samochód chyba dosłownie ze 2 sekundy przed pociągiem. To zachowanie zasługuje na najwyższe uznanie, szybka decyzja, bez chwili wahania, bez prób spychania.

Mam nadzieję, że nikomu nic się nie stało, bo babkę chyba jej własne auto potrąciło.