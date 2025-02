Jakim cudem w dzisiejszych czasach można wziąć kredyt na dane osobowe? Dlaczego to jest jeszcze tolerowane? Jak zdalnie to wystarczy zaimplementować inny kanał potwierdzający (na profil zaufany też można się włamać, wiem) a jeśli w tzw. okienku to niech będzie wyciągana odpowiedzialność prawna za współudział.



Nie potrafię zrozumieć że do dziś rękami i nogami bronią się przed uszczelnieniem tego. Za duże pieniądze muszą tam być bo to absurdalnie nielogiczne.