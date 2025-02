ja uwielbiam gdy pedalarz ustawia się jako pierwszy na sygnalizacji świetlnej gdy jest czerwone. później, przy zmianie na zielone, totalnie blokuje ruch, wszyscy muszą go próbować bezpiecznie wyprzedzać bo zanim ruszy dupe i rozpędzi się choćby do 20km/h to minie półtorej dnia, ale niestety to wszystko na tyle wolno trwa, że następna sygnalizacja świetlna i tak wszystkich łapie na czerwonym (bo zamiast jechać 50km/h to musieli wlec się za pedalarzem i próbować Pokaż całość