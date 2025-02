Znam osoby co pracują za 18-20 zł na godzinę po 8-10h i jeszcze zadowolone. Chcą się pozabijać a wybitne jednostki przychodzą godzinę przed rozpoczęciem pracy żeby szef widział. Tymczasem szef jest lekko argoncki i lata na wakacje 2-3 razy w roku.

Argument podstawowy to gadka w stylu. A co ja mam robić? A gdzie pójdę? Tu przynajmniej płaci na czas xd