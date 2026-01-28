To jest jeden z tych case’ów, gdzie człowiek zaczyna się zastanawiać, czy system karze za zgłaszanie problemów, a nie za ich tworzenie.

Kupiłem na Allegro olejek opisany jako C-D 30% / full spectrum. Nie dlatego, że „wierzę w cuda”, tylko dlatego, że przy tej cenie i deklaracjach od razu założyłem, że to wymaga weryfikacji. Zamiast pisać „wydaje mi się”, zrobiłem to, co moim zdaniem powinien móc zrobić każdy kupujący, czyli sprawdziłem produkt w laboratorium (tym samym na które powołuje się sprzedawca) i próbowałem ostrzec kolejnych klientów.

1) Oferta

Link: https://allegro.pl/oferta/olejek-konopny-c-d-30-certyfikowany-premium-11503141152

Zakup: 14.01.2026

Paragon (de facto na inną kwotę, zapłaciłem 50,71zł a nie 50zł)

W ofercie padają deklaracje typu „C-D 30%” i określenia sugerujące „full spectrum” (na ten moment widzę, że oferta została delikatnie zedytowana przez sprzedającego, aczkolwiek na etykiecie produktu również widnieje informacja "Pełne spektrum").

2) Co zrobiłem (tak, celowo)

Tak - kupiłem go z zamiarem wysłania do badania. Powód? Prosty ;) na rynku produkty 30% (szczególnie „full spectrum”) mają zwykle wyższą cenę, a tu wyglądało to jak klasyczny „deal życia”. Wolałem to zweryfikować twardo, zamiast rozkręcać plotki, czy kręcić niepotrzebną dramę.

3) Wynik badania HPLC

Zleciłem analizę HPLC (profil kannabinoidów). Wynik:

C-D: 18,46% (m/m) (przy deklaracji „30%”)

Suma kannabinoidów: 19,01% (m/m)

pozostałe kannabinoidy w ilościach niskich/śladowych (m.in. CBG 0,16%, CBC 0,15%, CBDV 0,04%, CBN 0,05%)

raport: EkotechLAB, próbka 55/26, data badania 26.01.2026 Raport kompletny posiadam, poniżej zrzut z samymi wynikami:

I teraz clue: ja nie piszę „oszustwo”, „ściema” ani nic takiego. Ja mówię: deklaracja 30% vs wynik 18,46%. Liczby. Dokument. Koniec.

Na zgłoszoną reklamację do sprzedawcy, otrzymałem tylko suche "OK" i zwrot wpłaty. Zero poczucia odpowiedzialności.

4) Co zrobiłem dalej na Allegro (w dobrej wierze ;) )

Zgłosiłem sprawę do Allegro i dołączyłem raport + screeny oferty.

Wystawiłem opinię produktową opartą na faktach, bez wyzwisk, z załączonym zrzutem z laboratorium. Zgłoszenie nr: 58633928.

Wystawiłem opinie sprzedającemu z wynikami analizy

5) I tu zaczyna się absurd: reakcja Allegro

Opinia produktowa została usunięta.

Dostaję maila „dziękujemy, dzięki takim zgłoszeniom dbamy o bezpieczeństwo serwisu”.

Konsultantka pisze, że sprawdziła sprawę i nie widzi powodu, by opinia była niewidoczna → opinia wraca.

Po chwili opinia znów znika.

Znika również opinia wystawiona przy sprzedającym

Dostaję ostrzeżenie za „uczestniczenie w transakcji w celu zaszkodzenia sprzedającemu” (art. 10.1 regulaminu) + sugestia, że kolejne naruszenie może skończyć się ograniczeniami konta.

Składam odwołanie

OPINIA PRODUKTOWA ZOSTAJE PRZYWRÓCONA

Opinia produktowa zostaje ponownie usunięta ;)

.....

Czyli w skrócie: kupujesz produkt, robisz badanie, próbujesz ostrzec innych – a finalnie to ty dostajesz ostrzeżenie. Czy w takim przypadku, Allegro nie staję się częścią tej nieuczciwej praktyki?

6) Dlaczego to jest niebezpieczny mechanizm

Bo jeśli platforma uznaje zakup „w celu weryfikacji” za „działanie na szkodę sprzedawcy”, to w praktyce:

zniechęca do zgłaszania nieprawidłowości,

a kupujący tracą realny system wczesnego ostrzegania (opinie).

A sprzedawca? Sprzedaje dalej. Ja tymczasem dostaję „żółtą kartkę”.

7) Rejestr powiadomień GIS – dodatkowy trop

Sprawdziłem też publiczny rejestr powiadomień GIS i znalazłem wpis:

pozycja 183368 oraz 183365 widnieją jako 30% (rok 2022)

„Olej konopny Premium 30%”, kwalifikacja: suplement diety

podmiot: CBDVITMED ANNA STRANKOWSKA

To nie jest „certyfikat jakości”, ale pokazuje, że temat jest poważny i formalnie „w obrocie”, więc tym bardziej oczekiwałbym, że opinia oparta o badanie nie będzie zamiatana pod dywan.

I pytania do Was:

Czy ktoś miał podobny przypadek na Allegro (usunięcie opinii + ostrzeżenie mimo dowodów)?

Jaką ścieżkę polecacie równolegle poza GIS? Rzecznik Praw Konsumentów / UOKiK?

Jak napisać opinię, żeby nie dawać platformie pretekstu do jej usunięcia, a jednocześnie ostrzec kupujących faktami?

A może odpuścić, bo to walka z wiatrakami i szkoda zdrowia ? ;)

Ja chciałem tylko jednego, żeby kolejni ludzie byli świadomi, że deklarowane „C-D 30%”, po badaniu ma 18,46%. I za to dostałem ostrzeżenie.





*Publikuję wyłącznie treści, do których mam prawa lub które są publicznie dostępne - bez danych wrażliwych i bez naruszania czyjegokolwiek wizerunku ani praw osób trzecich.