Zgłosił na policję, że od siedmiu lat znęca się nad nim żona
Do policjantów zgłosił się mężczyzna, który zeznał, że od kilku lat znęca się nad nim żona. Kobieta wszczynała awantury, groziła pozbawieniem życia itd. BRAWO zgłaszajcie Panowie, życie jest ważniejszeiggy_p
większość mężczyzn to frajerzy taka prawda... którzy za ci_ę i kobietę spuszczą w klozecie własną rodzinę.
Spotykalem sie ostatnio z laska prawie trzy miesiace i codziennie bylo git. Ale pewnego dnia cos jej o------o, pobila mnie, r-----------a moje rzeczy wart ok 11k (iphone 16 pro, macbook m1, klucze do auta i inne drobne bzdury) rzucając nimi o ziemie w gniewie.
AHA
Więc trzeba dać się okładać i zbierać dowody, bo w sądzie jesteś na starcie na przegranej pozycji - matki są faworyzowane.
Zresztą nawet jak kobieta będzie tobą gardzić to wyjście z takiej rodziny też nie jest łatwe, bo w Polsce oznacza to, że tracisz mieszkanie i dochodzą alimenty. Więc czeka cię życie w biedzie.