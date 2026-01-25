Znam to. Cieszę sie ze nie skończyłem na sznurze, cała moja rodzina była przeciwko mnie, tak zmanipulowała otoczenie. Wywiozla dzieci, sad od września nie odpowiedział na mój pozew, choć miała w swojej historii próbę samobójczą. Niestety nie udokumentowana bo bałem sie zadzwonić na pogotowie. Rzucanie nożami we mnie, grozenie smiercia... Poszła do psychiatry, dostała leki przeciwmaniakalne. Z obawy o życie moich dzieci pozwoliłem wrócić jej do domu w tym miesiącu.

