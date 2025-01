Co mnie obchodzi to 12% na papierze, jeśli realnie, biorąc pod uwagę wyższe progi, składki, koszty po stronie pracodawcy, itp., to mam tego bodajże ok. 55-60%?Osobiście już proponowałem (niestety bez skutku) jednemu pracodawcy obniżenie wymiaru pracy i/lub robienie sobie 2 miesięcy bezpłatnego urlopu rocznie, tylko dlatego, że moim zdaniem nie opłaca się tyle pracować. To z pewnością sprzyja rozwojowi gospodarczemu.