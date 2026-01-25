Fajerwerki na Światełku do Nieba są OK, a w sylwestra nie. Kuriozalna sytuacja
Punktualnie o godzinie 20 podczas 34. Finału WOŚP odbyło się tradycyjne Światełko do Nieba. Część internautów krytykowała pokaz, inni natomiast zdecydowanie stanęli w obronie organizatorów, tłumacząc, że nie były to klasyczne fajerwerki, lecz rodzaj pirotechniki scenicznej.Lolenson1888
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 75
- Odpowiedz
Komentarze (75)
najlepsze
Juras już liczy ile w tym roku uzbierał hajsu do swojej kieszeni i z iloma się podzieli.