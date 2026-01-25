Hity

tygodnia

S. Majtczak kontratakuje na sali rozpraw. Próbuje "egzaminować" policjantkę
2999
Szokujące słowa na sali sądowej. Majtczak oskarżył państwo polskie. "Sfałszowano
2817
Rodzice Sebastiana M. wybuchli śmiechem. Zareagowali na słowa prokuratora.
2395
Młoda policjantka z Katowic z błyskawicznym awansem
2270
2834 punkty pomocy dla kobiet i 0 dla meżczyzn
1879

