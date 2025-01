Żeby dojść do obrony to jednak trzeba kilka egzaminów zdać. Nawet jak dają ocenę za obecność.

Podrobione kwity to inna bajka kiedyś na giełdzie samochodowej w czasach jak było tam wszystko i to dosłownie to też były w ofercie. Podobno były też w ofercie takie które się pojawiały na uczelni.



Inna sprawa że mam znajomego który za niedługo będzie obchodzić ćwierćwiecze nieodebrania dyplomu magistra na kierunku informatyka na szczęście na państwowej uczelni Pokaż całość