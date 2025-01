Ponad 13 lat życia na to g---o zmarnowałem. Od roku i jednego miesiąca jestem trzeźwy, ale to co mi się pod kopułą porobiło tak szybko się nie naprawi. Czasami każdy dzień to jedna wielka udręka, ale i tak lepiej jest w taki sposób na trzeźwo niż w najlepszy m humorze po pijaku.