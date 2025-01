To nie powinno być dozwolone by kredyty mieszkaniowe, czyli tania kasa wydrukowana z powietrza, mogły być udzielane na inne cele niż własne mieszkaniowe.



Przez to namnożyło się "inwestorów" co nakupywali kwadraty za pieniądze, których nie mieli licząc że ratę z banku pokryje najemca, a oni zostaną z majątkiem za friko.