Zwolnienia i redukcje etatów mocno doświadczą polską gospodarkę, sama Poczta Polska planuje zwolnić nawet do 10 tysięcy pracowników w 2025. W wielu branżach jest to związane z offshoringiem, gdzie z uwagi na lokalne obciążenia praca jest przenoszona do krajów o niższych kosztach.