zwykłe p---------e z tym głodem, podkręcanie emocji. wielki głód mieszkań a ostatnio były podane informacje, że w samym tylko Krakowie stoi 70 tysięcy pustostanów bo inwestorzy nie chcą wynajmować. TYLKO W KRAKOWIE!! Głód to jest ale ze strony kolejnych funduszy, inwestorów czy posełków, dla których beton to najlepsza lokata kapitału. Co tam, dokupią sobie kolejne kiladziesiąt tysięcy, niech stoją, jeść nie wołają, ich stać na to, żeby sobie stały puste, dlatego to Pokaż całość