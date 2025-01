Uważam, że strefy wolne od biedoty to bardzo dobry pomysł. Kupujesz mieszkanie w centrum za 5 baniek, samochód za bańkę, a tu jakieś słoiki w trumnach na kółkach blokują ulice i musisz za nimi kisnąć w swojej 300-konnej beemce. To nie do pomyślenia, żeby tak było, że biedota wjeżdża do centrum czymkolwiek innym niż autobus wycieczkowy. Urzędy do pobierania zasiłków i wyrabiania kenkarty też powinny być poza centrum.