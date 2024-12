W projekcie przewidziano możliwość wjazdu do SCT pojazdami niespełniającymi wymagań technicznych po wniesieniu opłaty emisyjnej. Stawki:



2,50 zł za godzinę

20 zł za dzień

500 zł za miesiąc



Czyli jak zapłacisz to ekologia już nie obowiązuje. To jest "ekologia po krakowsku"