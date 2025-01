Sorry ale coś takiego jak składka zdrowotna powinna być taka sama dla wszystkich pracujących, jak chcą od jednych brać więcej od drugich mniej to proszę bardzo ale wtedy ten który płaci 3 razy więcej dostaje się do specjalisty 3 razy szybciej. A nie czekaj w razie czego i tak jeden i drugi pójdzie prywatnie do specjalisty jak bedzie im zależało aby być w miarę szybko wyleczonym.